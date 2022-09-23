Посоветовали научиться играть на пианино. Как предупредить болезнь Альцгеймера

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Об этой болезни не принято говорить в обществе. Её, как правило, замалчивают, а опасные признаки ассоциируют со старческой забывчивостью. Но слабоумие это не естественный процесс, уверена Сауле Туруспекова, заведующая кафедрой нервных болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. И говорит, что болезнь Альцгеймера может появиться даже у людей средних лет. Подробнее об этом она рассказала в интервью BaigeNews.kz.

- На вашей практике, сколько лет было самому молодому пациенту с болезнью Альцгеймера?

- Лично в моей клинической практике я помню одну женщину, у которой мы заподозрили эту болезнь, так как у неё были нарушения памяти. Она была молодой, ей было 46 лет.

Болезнь Альцгеймера всё таки связана со старением. Это старческое слабоумие, оно проявляется в тотальной деменции, прогрессирует распад памяти и так далее. Большинство пациентов старше 65 лет. Заболевание может быть и у молодых (45-50 лет), но, конечно, реже.

- Какую диагностику сейчас проводят для выявления данного заболевания?

- Болезнь Альцгеймера и процесс её развития полностью не изучены. Но точно известно, с чем это связано. Ключевые особенности болезни - это накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга. Вот они накапливаются и мозг атрофируется. Есть тест биохимический, который может выявить вероятность развития у пациента болезни Альцгеймера, этот тест делается в наших лабораториях.

В Америке, например, есть такие анализы, по которым можно сказать, что у пациента есть предрасположенность к болезни Альцгеймера, но проявится она или не проявится, сказать наверняка пока невозможно.

- Я слышала, что для Казахстана эта болезнь нетипичная и не так сильно распространена, как, например, в Европе и Америке. Действительно ли это так?

- Я абсолютно с этим не согласна, что оно нетипично для нас. Если у нас болезнь не выявляют и не ставят диагноз, то это не говорит о том, что заболевание для нас нетипично. У нас широко не ставят этот диагноз, поскольку многие считают, что человек с возрастом становится немножко слабоумным. Бабушки и дедушки сидят дома, родственники говорят, что они впали в детство. Все считают, что это нормально. Но это не нормально.

Ещё лет 10 назад учёные определили, что около 6% больных деменцией живут в странах с низким и средним уровнем дохода. И большинство новых случаев диагностируются там и будут там диагностироваться. Мы не относимся к странам с высоким уровнем дохода. И прогнозы говорят о том, что к 2050 году люди в возрасте 60 лет и старше составят 20 с лишним процентов мирового населения, и из них 4/5 будут жить именно в Азии. Но именно для нашего центрально-азиатского региона данных фактически нет, потому что есть единичные сообщения.

Наша кафедра проводила работу по выявлению преддементных стадий на примере Алматы и мы выявили очень высокую распространённость умеренных когнитивных нарушений. Прогноз то не очень благоприятен, потому что в течение 50 лет умеренные когнитивные нарушения могут прогрессировать до деменции. Плюс в Казахстане продолжительность жизни не такая высокая, граждане в возрасте 60 лет и старше составляют более 11%. По прогнозам, к 2050 году эта цифра достигнет 19%. Согласно классификации ООН, если в стране этот показатель выше 7%, то она считается стареющей.

- Как проявляется болезнь Альцгеймера? На что именно надо обратить внимание?

- Потеря памяти это один из первых признаков болезни. Также на ранних стадиях заболевания обычно появляется такой признак, что человек теряется в знакомых местах. Ему становится сложно делать бытовые дела, допустим, оплатить счета, пересчитать деньги. То, чем он раньше занимался, для него становится сложным. Он может задавать один и тот же вопрос несколько раз или на ежедневные действия затрачивает больше времени, чем раньше. Ну и, естественно, могут терять вещи, рассеянность появляется, может внезапно поменяться настроение. Проявляется прогрессирующее снижение памяти. Человек уже не может выполнять те функции, которые раньше выполнял. И становится зависимым от окружающих.

- Продолжительность жизни таких пациентов снижается?

- Если сравнить, например, пациентов с деменцией типа Альцгеймера или с деменцией сосудистой, то пациенты с сосудистой деменцией живут меньше. Потому что у них есть дополнительные сосудистые заболевания, тот же атеросклероз, гипертоническая болезнь, они перенесли инсульты, инфаркты и так далее. Согласно мировым данным, после диагностированной болезни Альцгеймера человек живёт около семи лет. Только 3% из них преодолевают 14-летний рубеж. То есть они могут прожить 14-20 лет. Но будут жить как растение.

- То есть такому человек необходим постоянный уход?

- Да, нужно, чтобы кто-то за ним ухаживал, кормил, переодевал, спать укладывал. Он абсолютно теряет свою адаптацию, социальную, о профессиональной я вообще молчу. И он абсолютно зависим. Вообще, деменция, это одна из главных причин инвалидности и зависимости пожилых людей во всём мире, и, естественно, она ложится тяжёлым бременем не только на государство, общество, но самое главное на семью. Надо либо нанимать сиделку, либо какой-то член семьи должен оставить работу. И вообще это очень очень затратное заболевание. Я не знаю, сколько тратится у нас, но в странах с высоким уровнем дохода общая сумма расходов на деменцию лет 10 назад была 604 миллиона долларов в год, в дальнейшем составила 818 миллиардов долларов в год. Причем у них прямые затраты идут на социальную помощь и доля прямых медицинских затрат она ниже. В странах с низким уровнем дохода прямые затраты на социальную помощь невелики и преобладают затраты на неофициальный уход. Получается, что финансовое бремя приходится на семью, в которой есть этот больной. У нас не так распространены социальные дома престарелых, где пациентам с болезнью Альцгеймера оказывали бы специальную медицинскую помощь. Есть только просто дома престарелых.

- Расскажите, какие факторы влияют на предрасположенность к болезни Альцгеймера?

- Может быть генетическая предрасположенность. К факторам риска относится гипертония, повышенный холестерин, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, нездоровое питание, низкая физическая активность, травмы головы, большое употребление лекарственных препаратов, курение, особенно пассивное курение, пестициды и так далее.

- Есть ли лечение от болезни Альцгеймера?

- На сегодняшний день нет препарата, который бы полностью излечил болезнь. Нет даже такого, который бы приостановил её. Всё зависит от того, как рано начали лечение. У нас есть препараты, так называемые нейропротективные, которые могут улучшать ту же синоптическую передачу в мозге. Важно пораньше выявить умеренные когнитивные нарушения, когда у человека память уже не та, что была раньше, но он может себя обслуживать, выполнять бытовые нагрузки, профессиональные обязанности. Если на этой стадии начать медикаментозное и немедикаментозное лечение, то, как показывает мировая практика, это может отодвинуть тяжёлую стадию.

- А препараты выдаются за счёт государства?

- Да, есть препараты, которые выдаются за счёт государства, но их выдают психиатры. У неврологов ни один нейропротективный препарат ни в один клинический протокол не вошёл. В прошлом году мы по заданию Минздрава разработали и актуализировали клинические протоколы и туда внесли нейропротективные препараты. Но пока эти протоколы не приняты, они сейчас проходят экспертизу, но надеемся что что-то изменится. Там разные препараты. Но в любом случае они все влияют на улучшение памяти.

- Какая есть профилактика болезни Альцгеймера? Говорят, что нужно стихи заучивать, решать математические задачи...

- Это действительно так. Сохранить личность в преклонном возрасте помогает активный образ жизни. Я почему и говорила про модификацию образа жизни, просто так принимать препараты бесполезно, мало шансов, что они действительно помогут. Поэтому в преклонном возрасте полезны регулярные пешие прогулки, даже собирание пазлов, арифметический счёт, работа по дому, активная социальная жизнь. Это рекомендовано не только здоровым пенсионерам, но и тем, у кого уже начали проявляться признаки когнитивных нарушений и деменции.

Еще такое понятие - когнитивный резерв, который защищает от симптомов болезни. Что такое когнитивный резерв? Это запас знаний, опыта человека. И чем шире этот запас, тем потенциально дальше от него болезнь Альцгеймера. То есть человек должен постоянно осваивать новые навыки. Почему рекомендуют изучать иностранный язык или обучаться на фортепиано, танцам. Потому что любой новый практический навык это новые условные рефлексы, и это новые синоптические связи в мозге. И поэтому лучшая защита - это профилактика. Я знаю человека, которому сказали, что у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера. Человек занимается интеллектуальным трудом, профессор. Он спросил, что делать? Ему рекомендовали обучиться играть на пианино, танцам, выучить новый язык. Чем шире запас знаний, тем потенциально дальше находится болезнь Альцгеймера. Игра в шахматы тоже, например. Я помню на конгресс по болезни Альцгеймерае в Пуэрто-Рико был доклад с интерактивной доской в шахматы. И пациенты, как правило, с болезнью Альцгеймера, которые одинокие, играли и общались через океан в онлайн-режиме. Полезны даже компьютерные игры осваивать. Это же для пожилого человека абсолютно новое дело. То есть всё новое развивает новые нейронные связи.

21 сентября во всём мире отмечался Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. В мире на сегодня более 35 миллионов людей, страдающих старческим слабоумием. Учёные считают, что к 2050 году эта цифра достигнет 115 миллионов человек.