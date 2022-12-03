Посольство Украины "заминировали" в Астане

Фото: nsk.bfm.ru

В столице Казахстана полицейские разыскивают лжетеррористов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве сообщили, что 1 декабря в 17:50 в полицию обратился консул Посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания.