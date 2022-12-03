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Лента новостей

nsk.bfm.ru Сегодня, 21:55
278
Сегодня, 21:55
278
Фото: nsk.bfm.ru

Посольство Украины "заминировали" в Астане

В столице Казахстана полицейские разыскивают лжетеррористов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве сообщили, что 1 декабря в 17:50 в полицию обратился консул Посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания.

"Факт зарегистрирован в книге учета информации УП района Есиль. На место происшествия прибыли специальные службы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята", — говорится в сообщении.

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#лжетерроризм
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:55
278
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