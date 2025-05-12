Посольство США в Казахстане распродаёт имущество через онлайн-аукцион
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
181Фото: baigenews.kz
Посольство США в Казахстане запускает электронный аукцион по продаже избыточного движимого имущества, передаёт BaigeNews.kz.
Торги проводятся в онлайн-формате на специальной веб-платформе, где пользователи могут участвовать, делая ставки на выставленные лоты.
Каждый аукцион проходит в определённые временные рамки — обычно с понедельника по пятницу в течение двух недель.
Точные даты начала и окончания торгов можно узнать на информационной панели веб-приложения.
На протяжении всего периода проведения аукциона желающие могут следить за лотами, повышать ставки и приобретать имущество, выставленное на продажу.
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