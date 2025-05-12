Посольство США в Казахстане запускает электронный аукцион по продаже избыточного движимого имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Торги проводятся в онлайн-формате на специальной веб-платформе, где пользователи могут участвовать, делая ставки на выставленные лоты.

Каждый аукцион проходит в определённые временные рамки — обычно с понедельника по пятницу в течение двух недель.

Точные даты начала и окончания торгов можно узнать на информационной панели веб-приложения.

На протяжении всего периода проведения аукциона желающие могут следить за лотами, повышать ставки и приобретать имущество, выставленное на продажу.