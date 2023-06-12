Посольство США в Казахстане приспустило флаг в день Общенационального траура, передаёт BaigeNews.kz.

"В этот день Общенационального траура, Дипломатическая миссия США в Казахстане разделяет боль утраты тех, кто мужественно боролся с лесными пожарами в Абайской области. В честь их жизни и службы Казахстану мы приспускаем наш флаг", - говорится в сообщении.