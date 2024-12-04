Посольство обратилось к находящимся в Южной Корее казахстанцам

Посольство РК в Южной Корее обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране. По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые необходимо искоренить.

В связи с этим граждан Казахстана, находящихся на территории Кореи, призвали сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

В случае чрезвычайной ситуации казахстаневъцев просят незамедлительно связаться с посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311.