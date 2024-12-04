Посольство обратилось к находящимся в Южной Корее казахстанцам
В Южной Корее объявлено о введении военного положения.
Сегодня, 01:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:38Сегодня, 01:38
116Фото: BaigeNews.kz
Посольство РК в Южной Корее обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране. По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые необходимо искоренить.
В связи с этим граждан Казахстана, находящихся на территории Кореи, призвали сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.
В случае чрезвычайной ситуации казахстаневъцев просят незамедлительно связаться с посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311.
Самое читаемое
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
- Стало известно имя первого обладателя Neo Nomad Visa