Также опубликованы номера горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:
- Посольство РК в Анкаре: +905352734496
- Генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465
- Генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522
- Генеральное консульство РК в Измире: +905530998789
Напоммним, акции протеста начались по всей Турции 19 марта на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в терроризме и коррупции. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. Во время митингов в Турции задержаны 323 человека. Сегодня, 23 марта, суд принял решение об аресте Экрема Имамоглу.