В связи непростой ситуацией и массовыми протестами в Турции посольство Казахстана в этой стране опубликовало официальное заявление, передаёт BaigeNews.kz.

Дипломаты обратились к казахстанцам с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и митингах, а также соблюдать повышенные меры безопасности.