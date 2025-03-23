  • 23 Марта, 14:32
  • BAIGENEWS

Посольство обратилось к находящимся в Турции казахстанцам

Дипломаты рекомендуют казахстанцам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и не участвовать в акциях протеста.

Сегодня, 13:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
FBM.ru Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
69
Фото: FBM.ru

В связи непростой ситуацией и массовыми протестами в Турции посольство Казахстана в этой стране опубликовало официальное заявление, передаёт BaigeNews.kz.

Дипломаты обратились к казахстанцам с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и митингах, а также соблюдать повышенные меры безопасности.

"Настоятельно просим вас проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции. Кроме того, обращаем внимание на нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях и личных оценок, мнений относительно происходящих событий", —  говорится в заявлении посольства.

Также опубликованы номера горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:
  • Посольство РК в Анкаре: +905352734496
  • ⁠Генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465
  • ⁠Генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522
  • Генеральное консульство РК в Измире: +905530998789
Напоммним, акции протеста начались по всей Турции 19 марта на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в терроризме и коррупции. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. Во время митингов  в Турции задержаны 323 человека. Сегодня, 23 марта, суд принял решение об аресте Экрема Имамоглу.
 
 

Самое читаемое

Наверх