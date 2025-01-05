36-летний кыргызстанец Жаныбек Жакыпов пропал по дороге из Мексики на Родину. В его поиске задействованы посольства сразу нескольких государств, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся сообщила в соцсетях телеведущая Ассоль Молдокматова.

"Кыргызстанец Жаныбек Жакыпов вылетел из США 29 декабря в Канкун. Он живет в США 12 лет. 30 декабря получил печальное известие о тяжёлом состоянии мамы, купил билет, вылетел в другой мексиканский город для дальнейшего перелёта в Бишкек, и теперь его не могут найти. Летел через Франкфурт-на-Майне. Не долетел. Исчез. С документами у него всё в порядке: виза на 180 дней", - написала телеведущая в Facebook.

К поиску мужчины подключились посольства Кыргызстана и Казахстана в Мексике. По словам Молдокматовой, участвующие в поиске обошли все больницы, полицейские участки, морги. Это результата не принесло.