Посол Южной Кореи в Казахстане рассказал о новом этапе сотрудничества двух стран
Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
73Фото: BaigeNews.kz
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик в интервью BaigeNews.kz рассказал о государственном визите президента Кореи в нашу страну.
Вместе с гостем программы "Важная тема", обсудили развитие отношений двух стран. В ходе разговора господин посол поведал о том что, в настоящее время министерства труда двух стран тесно работают над достижением соглашения о включении Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство в Республике Корея.
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