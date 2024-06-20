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Посол Южной Кореи в Казахстане рассказал о новом этапе сотрудничества двух стран

Сегодня, 15:36
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: BaigeNews.kz

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик в интервью BaigeNews.kz рассказал о государственном визите президента Кореи в нашу страну.

Вместе с гостем программы "Важная тема", обсудили развитие отношений двух стран. В ходе разговора господин посол поведал о том что,  в настоящее время министерства труда двух стран тесно работают над достижением соглашения о включении Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство в Республике Корея.

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