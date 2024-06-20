Посол Южной Кореи в Казахстане рассказал о новом этапе сотрудничества двух стран

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик в интервью BaigeNews.kz рассказал о государственном визите президента Кореи в нашу страну.

Вместе с гостем программы "Важная тема", обсудили развитие отношений двух стран. В ходе разговора господин посол поведал о том что, в настоящее время министерства труда двух стран тесно работают над достижением соглашения о включении Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство в Республике Корея.