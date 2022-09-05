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esquire.kz Сегодня, 17:24
126
Фото: esquire.kz

Посол Украины извинился за свое высказывание в адрес русских

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за свою скандальное высказывание, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Мы пригласили посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Напомним, Врублевский в интервью казахстанском ублогеру позволил себе резкое высказывание в адрес русских, чем вызвал массу недовольства в Сети. МИД Казахстана выразило протест послу Украины, а Совет Ассамблеи народа осудил позицию Петра Врублевского. 

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#дипломатия #скандал #посол Украины #Петр Врублевский
Сегодня, 17:24
126
Журналист

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