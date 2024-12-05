Посол США Розенблюм покидает Казахстан

Стало известно, что посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм уходит с этого поста. Свою работу в республике он завершит 20 января следующего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Посольства.

"После длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою выдающуюся карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей. Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане – стране, с которой США выстроили прочное и развивающееся партнерство", - отметили в Посольстве.

Розенблюм возглавлял миссию в Казахстане с ноября 2022 года.

"Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать об ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана", – сказал он.

Дэниел Розенблюм выйдут на пенсию, таким образом, завершится его почти 28-летняя карьера в Государственном департаменте США.

"В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность Соединенных Штатов Казахстану останется неизменной", - добавили в Посольстве США.

Напомним, ранее Токаев наградил орденом посла Китая в Казахстане.