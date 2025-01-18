Покидающий должность посла США в нашей стране Дэниел Розенблюм обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что Розенблюм, возглавлявший миссию в Казахстане с ноября 2022 года, выходит на пенсию. Свою работу в нашей республике он завершит 20 января.

"Для меня было огромной честью работать послом США в Казахстане. Это было невероятное путешествие по установлению дружеских отношений, налаживанию партнёрских отношений и совместной работе над укреплением связей между нашими двумя странами", – отметил в видеообращении Дэниел Розенблюм.

Часть текста в видеообращении дипломат озвучил на казахском языке.