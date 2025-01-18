  • 18 Января, 05:23
  • BAIGENEWS

Посол США Дэниел Розенблюм обратился к казахстанцам

С 20 января он покидает этот пост в связи с выходом на пенсию.

Сегодня, 03:52
АВТОР
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Instagram / usambkz Сегодня, 03:52
Сегодня, 03:52
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Фото: Instagram / usambkz

Покидающий должность посла США в нашей стране Дэниел Розенблюм обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что Розенблюм, возглавлявший миссию в Казахстане с ноября 2022 года, выходит на пенсию. Свою работу в нашей республике он завершит 20 января.

"Для меня было огромной честью работать послом США в Казахстане. Это было невероятное путешествие по установлению дружеских отношений, налаживанию партнёрских отношений и совместной работе над укреплением связей между нашими двумя странами", – отметил в видеообращении Дэниел Розенблюм.

Часть текста в видеообращении дипломат озвучил на казахском языке.

 
 
 
 
 
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Публикация от U.S. Ambassador to Kazakhstan (@usambkz)

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