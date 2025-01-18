Посол США Дэниел Розенблюм обратился к казахстанцам
С 20 января он покидает этот пост в связи с выходом на пенсию.
Сегодня, 03:52
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Сегодня, 03:52Сегодня, 03:52
191Фото: Instagram / usambkz
Покидающий должность посла США в нашей стране Дэниел Розенблюм обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что Розенблюм, возглавлявший миссию в Казахстане с ноября 2022 года, выходит на пенсию. Свою работу в нашей республике он завершит 20 января.
"Для меня было огромной честью работать послом США в Казахстане. Это было невероятное путешествие по установлению дружеских отношений, налаживанию партнёрских отношений и совместной работе над укреплением связей между нашими двумя странами", – отметил в видеообращении Дэниел Розенблюм.
Часть текста в видеообращении дипломат озвучил на казахском языке.
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