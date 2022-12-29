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  • Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова назначена на новую должность
gov.kz Сегодня, 14:58
274
Сегодня, 14:58
274
Фото: gov.kz

Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова назначена на новую должность

 Гульсара Арыстанкулова назначена на новую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству", - говорится в указе президента.

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#назначение #посольство #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:58
274
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