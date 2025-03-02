Изменение сроков пребывания иностранцев в РФ вызвало сложности у казахстанцев, заявил в интервью РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Определенные затруднения вызвали недавно вступившие в силу изменения по срокам временного пребывания иностранцев в России. Нормы распространились на всех, в том числе на граждан Казахстана. В результате возникли сложности у тех, кто обычно на длительный срок приезжал в Россию на лечение, для ухода за больными родственниками и другими гуманитарными целями", - заявил Абаев.

Он выразил надежду, что разработчики этого закона учтут интересы граждан в разрешении насущных жизненных ситуаций.

С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней в течение одного года.

Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон РФ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Как пояснило МВД РФ, эти условия не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.