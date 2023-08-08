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Посол Хорватии потерял деньги на паркинге в Астане

Сегодня, 02:19
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pixabay.com / иллюстративное Сегодня, 02:19
Сегодня, 02:19
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Фото: pixabay.com / иллюстративное

Полицейские Астаны помогли вернуть иностранцу потерянные им деньги, передаёт Polisia.kz.

6 августа в полицейский участок обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович. Он рассказал, что потерял кошелёк с деньгами, когда возвращался ночью домой с парковки. Дипломат живет в одной из многоэтажек Астаны. 

Отсутствие кошелька дипломат заметил утром и вернулся на паркинг в поисках его. Мужчина нашел кошелёк, но уже без денег. Полицейские посмотрели запись камер видеонаблюдения и увидели, что кошелёк нашёл 52-летний сосед дипломата, который вытащил деньги.

Увидев полицейских на пороге своей квартиры, мужчина сразу выдал найденное. Он пояснил, что нашёл деньги ночью и собирался сдать их в полицию утром, однако не успел этого сделать.

"Эти деньги я откладывал на свой отпуск. Благодарю полицейских за вашу работу", – сказал Рефик Шабанович.

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