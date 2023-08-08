Посол Хорватии потерял деньги на паркинге в Астане

Полицейские Астаны помогли вернуть иностранцу потерянные им деньги, передаёт Polisia.kz.



6 августа в полицейский участок обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович. Он рассказал, что потерял кошелёк с деньгами, когда возвращался ночью домой с парковки. Дипломат живет в одной из многоэтажек Астаны.

Отсутствие кошелька дипломат заметил утром и вернулся на паркинг в поисках его. Мужчина нашел кошелёк, но уже без денег. Полицейские посмотрели запись камер видеонаблюдения и увидели, что кошелёк нашёл 52-летний сосед дипломата, который вытащил деньги.

Увидев полицейских на пороге своей квартиры, мужчина сразу выдал найденное. Он пояснил, что нашёл деньги ночью и собирался сдать их в полицию утром, однако не успел этого сделать.