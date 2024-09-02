Пособничество сексуальным преступлениям: В Корее начали расследование в отношении Telegram

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к сексуальным преступлениям с использованием дипфейков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

"Сеульская полиция начала досудебное расследование в отношении корпорации Telegram, как это было во Франции, — сказал У Чжон Су, глава Национального следственного отдела Национального полицейского агентства. — Обвинения касаются пособничества и подстрекательства к этому преступлению".

По его словам, расследование осложняется тем, что Telegram не помогает следствию и отказывается делиться данными не только с полицией Южной Кореи, но и со следственными органами других стран, в том числе США. Но, как отмечает У Чжон Су, у южнокорейской полиции есть свои методы расследования.

"Мы будем сотрудничать с французскими следственными органами и различными международными организациями, чтобы найти способ расследовать деятельность Telegram", — сказал У Чжон Су.

По данным Национального агентства расследований, только за прошлую неделю получено в общей сложности 88 сообщений, связанных с сексуальными преступлениями с использованием дипфейков, и было выявлено 24 подозреваемых — почти в десять раз больше, чем неделей ранее.

Полиция расследует восемь ботов в телеграме, которые автоматически генерируют дипфейки сексуального содержания, а также изучает групповые чаты, использующие программы для создания и распространения этих изображений.

Создателям дипфейк-бота могут быть предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения преступления и пособничестве и подстрекательстве.

На минувшей неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал "искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности". Заявление прозвучало через сутки после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Однако скандал разразился еще раньше, после публикации 22 августа в корейском издании Hankyoreh.

Журналисты обнаружили телеграм-канал с 227 тысячами подписчиков, в котором пользователи могли заказать через бот дипфейки, созданные из фотографий реальных женщин.

Затем издание нашло другие телеграм-каналы, собирающие дипфейки женщин разных профессий — спортсменок, преподавателей, работников медицинской сферы и военнослужащих.

Telegram — не единственная платформа, которую использовали злоумышленники в этом случае: доступ к закрытому каналу корейские журналисты получили через X, а фотографии для дипфейков пользователи чаще все брали из Instagram. Но именно у Telegram в Корее репутация платформы для сексуализированных преступлений.