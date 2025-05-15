15 мая в Казахстане отмечают Международный день семьи – праздник, призванный подчеркнуть важность семейных ценностей и поддержки родительства. В этот день особенно важно говорить о том, как государство помогает тем, кто воспитывает нескольких детей, сталкивается с финансовыми трудностями или растит ребёнка с инвалидностью. В 2025 году система социальной поддержки таких семей стала ещё более доступной и разнообразной: увеличены выплаты, расширены жилищные программы, введены дополнительные льготы и субсидии. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор всех актуальных мер, которые призваны укрепить и поддержать казахстанские семьи.

Пособия для семей с детьми: что изменилось в 2025 году

По официальным данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2025 году казахстанские семьи, воспитывающие детей, могут рассчитывать на несколько видов поддержки из республиканского бюджета. Это меры, направленные на компенсацию затрат, связанных с рождением, уходом и воспитанием ребёнка.

В частности, единоразовое пособие на рождение ребёнка составляет 149 416 тенге, что эквивалентно 38-месячным расчетным показателям (МРП), для первых трёх детей. При появлении на свет четвёртого и последующего ребёнка сумма увеличивается до 247 716 тенге (63 МРП).

Помимо этого, для неработающих женщин государство выплачивает ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения полутора лет. Величина выплаты зависит от количества детей в семье: на первого – 22 648 тенге (5,76 МРП), на второго – 26 777 тенге (6,81 МРП), на третьего – 30 866 тенге (7,85 МРП), на четвёртого и последующих – 34 995 тенге (8,90 МРП).

Если в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью, предусмотрена отдельная ежемесячная выплата в размере 74 428 тенге, что соответствует 1,61 прожиточного минимума. Поддержка оказывается до наступления совершеннолетия.

Кто относится к многодетным и уязвимым

Многодетной в Казахстане считается семья, где воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей. В этот перечень также включаются студенты очной формы обучения до 23 лет. Женщины, родившие шестерых детей, могут получить подвеску "Күміс алқа", а те, кто воспитал семерых и более – "Алтын алқа".

Уязвимыми государство признаёт семьи с низкими доходами, неполные семьи, родителей детей с инвалидностью, а также тех, кто живёт в аварийных зданиях или не имеет собственного жилья.

Финансовая поддержка многодетных: суммы и оформление

В 2025 году многодетные семьи в Казахстане продолжают получать государственные пособия, размер которых не зависит от уровня доходов. При действующем месячном расчетном показателе в 3932 тенге выплаты составляют: 63 039 тенге семьям с четырьмя детьми, 78 791 тенге – с пятью, 94 543 тенге – с шестью и 110 295 тенге – при наличии семи несовершеннолетних детей. За каждого следующего ребёнка семья получает дополнительно 15 728 тенге.

Подать заявление можно на портале eGov, через ЦОН или с помощью проактивного SMS-сервиса. Заявление рассматривается в течение 4–7 рабочих дней.

Ежемесячная выплата матерям-героиням

Женщины, удостоенные государственных наград – "Алтын алқа", "Күміс алқа", званий "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава", – имеют право на дополнительную выплату: 25 165 тенге для обладательниц "Күміс алқа" и 29 097 тенге для "Алтын алқа". Заявление можно подать онлайн или в ЦОНе при наличии подтверждающих документов.

Адресная социальная помощь: условия и дополнительные меры

Если общий доход на каждого члена семьи не достигает 70% от прожиточного минимума (около 36 000 тенге в месяц на одного человека), такая семья может претендовать на адресную социальную помощь (АСП). Размер выплаты рассчитывается как разница между чертой бедности и фактическим доходом. АСП может быть назначена ежемесячно или поквартально.

Дополнительно нуждающимся предоставляется бесплатное питание в школах, школьная форма, канцелярские товары, освобождение от оплаты за детские сады. Государство также направляет социальных работников и медиков для комплексной поддержки.

Через механизм социальных контрактов семьи получают возможность пройти обучение, открыть своё дело или завести хозяйство. В 2024 году такую помощь получили более 20 тысяч семей, и в 2025 году программа будет расширена.

Жилищная политика: приоритет – уязвимым

С 24 мая 2025 года в Казахстане стартует новый этап жилищной реформы. Отныне встать в очередь на получение жилья могут все граждане, которые не владели недвижимостью последние пять лет или проживают в аварийных домах. 70% строящегося жилья направляется уязвимым категориям населения, среди которых многодетные, сироты и инвалиды.

Для очередников действуют и льготные ипотечные программы. Программа "2-10-20" через "Отбасы банк" предлагает кредит со ставкой 2% годовых, первоначальным взносом от 10% и сроком до 20 лет. Также доступна программа "Наурыз", в рамках которой ставка составляет 7% для уязвимых слоёв населения и 9% – для остальных. Максимальная сумма кредита – до 36 миллионов тенге в мегаполисах и до 30 миллионов в регионах.

Кроме того, семьи с низким доходом могут получить субсидию на аренду. Государство берёт на себя до 50% стоимости арендной платы, если доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума. Для участия необходимо заключить договор с арендодателем и "Отбасы банком". Программа охватывает все регионы страны.

В 2025 году в республике планируется ввести 19 миллионов квадратных метров жилья – это около 175 тысяч квартир. Наибольший приоритет в распределении получат уязвимые семьи. В Алматинской области, например, планируется выделить 147 квартир именно для них.

Налоговые льготы и пенсионные привилегии

Многодетные матери, награждённые государственными знаками отличия, освобождаются от ряда налогов – на землю под жильё, на одно транспортное средство, от нотариальных сборов и госпошлин. Кроме того, женщины, родившие и воспитавшие не менее пятерых детей до восьми лет, имеют право выйти на пенсию в 53 года.

Система поддержки уязвимых и многодетных семей в Казахстане – это не единичные выплаты, а целая стратегия, охватывающая все аспекты жизни: от финансовой помощи до решения жилищных проблем и поддержки занятости. Основное условие – знать свои права, следить за обновлениями и вовремя подавать необходимые документы.