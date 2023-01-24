Пособия на 346,8 млрд тенге получили многодетные семьи в 2022 году

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В 2022 году выплатами госпособия по многодетности было охвачено в среднем 501,2 тысячи семей, они получили пособия на сумму 346,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения. В декабре данный вид пособий получили 530,8 тысячи семей на общую сумму 31,2 миллиарда тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

с 4 детьми — 16,03 МРП (в 2022 году — 50 976 тенге, в 2023 году — 55 304 тенге);

с 5 детьми — 20,04 МРП (в 2022 году — 63 728 тенге, в 2023 году — 69 138 тенге);

с 6 детьми — 24,05 МРП (в 2022 году — 76 479 тенге, в 2023 году — 82 973 тенге);

с 7 детьми — 28,06 МРП (в 2022 году — 89 231 тенге, в 2023 году — 96 807 тенге);

с 8 и более детьми — по 4 МРП на каждого ребёнка (в 2022 году — по 12 720 тенге, в 2023 году — по 13 800 тенге).

В Минтруда напомнили, что государственное пособие многодетным семьям без учёта их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трёх основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5 процента.