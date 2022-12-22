Пособия на 2,5 миллиона тенге недополучили дети-сироты в Казахстане

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Права около 300 детей-сирот восстановили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Они недополучили пособия на общую сумму свыше 2,5 млн тенге. После вмешательства Комитета по охране прав детей несовершеннолетним вернули невыплаченные пособия.

"Данный вопрос находится в ведении акиматов. Но комитет держит ситуацию под контролем. Наведение порядка и законности является нашим главным приоритетом. В некоторых случаях выплачивали пособия по старому минимальному расчетному показателю (МРП), в то время как с 1 апреля 2022 года МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат увеличился с 3063 тенге до 3180 тенге. Разница в сумме пособий направлена на счета опекунов и попечителей. Таким образом, права детей-сирот восстановлены", — отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения. Так, не соблюдались сроки постановки детей-сирот в очередь на получение жилья. Не было должного контроля и за предоставлением отчётов опекунами, патронатными воспитателями и за обеспечением сохранности недвижимого имущества детей-сирот.

По выявленным нарушениям даны предписания по их устранению. Ряд руководителей и специалистов привлечён к административной ответственности в виде выплаты штрафа в размере 30 МРП.