Посмотрите, где играют дети, неужели теперь это норма? - Смаилов о качестве строительства жилья

Фото: pulse.mail.ru

Меры по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры рассмотрены на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По итогам 2022 года в республике построено 15,4 миллиона квадратных метров жилья, инвестиции в жилищное строительство выросли на 16,8 процента и составили 2,9 триллиона тенге.

В текущем году планируется обеспечить ввод еще 15,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе за счет господдержки. При этом предусматривается выдача очередникам льготных займов на покупку недвижимости и субсидий – на аренду.

Премьер-министр указал, что развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры имеет крайне важное социальное и экономическое значение, особенно на фоне ввода в эксплуатацию нового жилья. Так, свыше 130 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия в прошлом году. По стране план ввода жилья был достигнут, однако темп роста по сравнению с 2021 годом заметно снижается.

Алихан Смаилов отдельно остановился на вопросе домов, построенных по госпрограмме жилищного строительства. Так, участникам заседания были показаны фотографии некоторых дворов, не соответствующих необходимым стандартам качества.

"Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно – примерно такая же картина везде! Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма? Акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и оперативно устранить все недочеты. Надо следить за качеством строительства и благоустройства", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В целом, по словам премьер-министра, на сегодня в отрасли ЖКХ сформировалось множество вопросов, требующих оперативного и качественного решения.