Посмертный донор из Петропавловска спас три человеческие жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Сердце получил житель Алматы, печень пересадили реципиенту из Астаны, а почку получил житель Павлодарской области.

Мужчине пересадили долгожданную почку после долгих лет гемодиализа. Сейчас в регионе 216 человек нуждаются в донорских органах. Всего же по Казахстану в листе ожидания более 4 000 человек, среди них есть и дети.

"В Павлодарской области наш реципиент из Экибастуза 1985 года рождения. Получил орган долгожданный – почку. Эту почку уже пересадили успешно. Сейчас пациент находится в больнице, с ним всё хорошо. Именно этому пациенту, экибастузцу, эта почка максимально подошла, и именно поэтому его вызвали на пересадку в Астану и была пересажена эта почка", – рассказал региональный координатор по трансплантологии Дмитрий Потеребух.

Сообщалось, что в ВКО провели успешную трансплантацию органов четырём пациентам от посмертного донора – 39-летнего мужчины.