Посмертно наградили подростка, который хотел спасти утопающего на Нуре

Посмертно наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" 14-летнего Владимира Гринберг, который утонул в Акмолинской области при попытке спасти тонущего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

29 июля Владимир Гринберг отдыхал с семьёй на реке Нура Коргалжынского района. Юный герой заметил, что в воде начал тонуть 12-летний ребёнок и, не растерявшись, бросился на помощь утопающему. Одновременно подбежали взрослые, после чего отец мальчика поднял его с воды.

"Не считаясь ценой собственной жизни, Владимир Гринберг пытался спасти тонущего человека на воде, несмотря на то, что не умеет плавать. К несчастью, не рассчитав собственные силы, мальчик начал тонуть, так как в данном месте имеется водоворот воды. Никто не смог оказать ему помощь", - отметили в ДЧС.

Медаль за храбрость и самоотверженность вручил родственникам мальчика начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев. Он выразил искренние соболезнования родителям ребёнка.

С начала купального сезона на водоёмах Акмолинской области утонули 13 человек, из них пятеро детей.