Последствия январских событий. Каким оружием громили Алматы участники массовых беспорядков

Фото: Артем Чурсинов/BaigeNews.kz

Оружие, изъятое во время январских событий, представили на выставке в Мажилисе

Первое заседание в наступившем году депутаты посвятили трагическим событиям января 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

На выставке представлено более 170 единиц оружия и различных боеприпасов, а также различного оборудования, изъятого в ходе беспорядков.

Всего по Алматы было похищено 1 440 единиц оружия. Были разграблены шесть оружейных магазинов. При этом стражи порядка отмечают, что из здания полиции оружия похищено не было.



По словам начальника следственного управления департамента полиции Алматы Мухамедали Сейсенулы, производственно-следственным управлением департамента города зарегистрировано 3352 уголовных дела, из них 411 уголовных дел в отношении 439 лиц направлено в суд, по 433 лицам вынесены приговоры, в отношении шести лиц дела находятся в суде.

"В целом по изъятому оружию мы делаем выставку. По похищению оружия было зарегистрировано 64 уголовных дела, из них 47 уголовных дел было направлено в суд, остальные уголовные дела находятся в производстве", - рассказал начальник следственного управления департамента полиции Алматы Мухамедали Сейсенулы.



Организаторы выставки отмечают, что представили только малую часть иъятого оружия. Все представленное здесь вооружение пригодно к стрельбе. Это 170 единиц оружия как гражданского так и похищенного из оружейных магазинов и находившегося в незаконном обороте.

фотографии Артема Чурсинова/BaigeNews.kz