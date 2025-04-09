Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова на пленарном заседании выступила с критикой поправок в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz. Она выразила мнение, что последствия введения НДС в систему здравоохранения могут оказаться негативными.

"Мы можем потерять наработанную, пусть и не идеальную, систему здравоохранения", - заявила депутат.

По её словам, на практике будет крайне сложно определить, какие медицинские услуги до постановки диагноза по социально значимым заболеваниям, входящим в перечень ГОБМП, облагаются НДС, а какие — нет.

"Например, при онкологических, орфанных и других социально значимых заболеваниях. Подпадают ли эти услуги под налогообложение или нет? Это вызовет путаницу. Пациенты могут месяцами, а то и годами проходить обследования до постановки точного диагноза. Есть и другой риск — чтобы избежать уплаты НДС, медицинские учреждения могут массово ставить подозрения на онкологию, инфекции или иные социально значимые заболевания. Это приведёт к росту показателей заболеваемости и обращений за экстренной медицинской помощью", - считает депутат.

Также она отметила, что последствия внедрения НДС могут быть гораздо серьёзнее — сократится количество медицинских организаций, врачей и медработников.

"Естественно, успех или неудача будет лежать на правительстве. Врачи прекрасно разбираются, где ОСМС, где ГОБМП. Но на самом деле, сейчас все это уже смешалось и все делается практически за счет государства. Все болезни, которые мы лечим. Те, у кого есть деньги, лечатся за границей, а те, кто в Казахстане, практически все лечатся за счет государства.. И там никакого НДС не возникает. Я, честно, не понимаю здесь озабоченности", - ответил вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин.

Депутат обвинила его в предоставлении недостоверной информации.

"Уважаемый Серик Макашевич, у вас не совсем точная информация. Государство покрывает потребность в медицинских услугах по ГОБМП и ОСМС менее чем на 60%. Около 37% — это карманные расходы населения на платные услуги. Эти услуги станут недоступны для большинства, и здоровье населения ухудшится", - заявила депутат.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что это один из самых важных и чувствительных вопросов. До второго чтения законопроекта он будет обсужден.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.