Последствия урагана устраняют в ВКО

В Восточном Казахстане устраняют последствия стихии. Накануне ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, оборвал линии электропередач в пяти населённых пунктах, более 26 тысяч человек остались без света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На трассе Усть-Каменогорск – Бобровка шквалистый ветер вырывал с корнями деревья и разметал их по дороге. Потребовалось несколько часов, чтобы очистить проезжую часть.

В селе Новоявленке шторм сорвал крышу школы. По предварительным оценкам, ущерб затронул 40% площади кровли. Также оказались разбиты окна актового зала, столовой, оборваны кабели наружных видеокамер. Как рассказали в Управлении образования региона, аварийные работы по восстановлению здания планируют завершить к 1 сентября.

"Проведена дефектовка, составлен сметный расчёт. В конце недели будут начаты все необходимые работы для того, чтобы до 1 сентября всё завершить, чтобы школа была в надлежащем виде. Чтобы у детей были комфортные и безопасные условия обучения", - сказала глава Управления образования ВКО Инесса Чернышёва.

От удара молнии в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества произошло возгорание растительности. Экстренно для тушения были подняты вертолёты, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность.