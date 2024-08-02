Последствия проливного дождя устраняют в Астане

В Астане после сильного ливня порядка 200 единиц техники откачивают воду с улиц. Задействованы АС машины и мотопомпы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"В связи с обильными осадками на ряде улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады", - сообщили в акимате.

Организация Elorda eco system работает над отводом поверхностных стоков: прочищает коллекторы и дождеприёмники, ведёт пропарку труб, откачку воды, строительство систем ливнёвой канализации и очистных сооружений. Эти меры, как отметили в акимате, ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках.

Восстановительные работы также ведутся службами "Астана-РЭК", аварийно-восстановительными бригадами.

"Все оперативно-выездные бригады и техника АО "Астана-РЭК" уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к восстановлению электроснабжения. Техника и персонал полностью готовы к незамедлительным действиям, чтобы максимально быстро восстановить стабильное электроснабжение. На данный момент аварийные отключения произошли по шести электрическим линиям", - уточнили в акимате.

Ранее сообщалось о том, что погода за считанные минуты резко изменилась в Астане. На смену духоте пришли дождь и ураганный ветер.