В Костанайской области талые воды перелились через участок республиканской трассы на подъезде к селу Мариновка, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖола.

Перелив произошёл 16 марта около 11:00 утра на 9-м километре дороги. Вода покрыла проезжую часть на протяжении 40 метров, местами её глубина достигает 10 сантиметров. Это ежегодная проблема – участок находится в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией на реке Желкуар, где отсутствует мостовой переход.

На месте дежурят специалисты, установлены сигнальные столбики, работают две единицы спецтехники. Движение по трассе не ограничено, но водителей просят быть осторожными.

"Ситуация находится под контролем. Дорожные службы оперативно реагируют на изменения уровня воды, принимаются меры для обеспечения безопасности движения", – сообщили в пресс-службе национального оператора.

Между тем, специалисты Казахстана и России обсуждают возможность строительства моста, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.



