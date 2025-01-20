В СМАС Западно-Казахстанской области рассмотрели административное дело по иску гражданина О. к акиму Уральска, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, гражданин О. пострадавший в результате паводка, обратился в акиматы города и области с ходатайствами о признании его жилища непригодным для проживания и предоставлении жилья, на что получил ответы об отказе.

"В ходе рассмотрения дела при активной роли судьи стороны пришли к соглашению. По его условиям, горожанин отказывается от иска, а ответчик обязуется в срок до 1 марта 2025 года выплатить истцу сумму ущерба в размере 2 231 082 тенге, согласно отчету об оценке имущества, как лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации", - сообщили в суде.

Напомним, в апреле 2024 года в регионе эвакуировали более 13 тысяч человек, из них около 6 тысяч детей. 21 апреля связи с подъёмом воды в реке Жайык она начала заполнять дачные массивы близ Уральска. Для эвакуации жителей из подтопленных районов организовали автобусы.

Более 60 жителей дач эвакуировали на лодках.

Уровень воды в реке Жайык превысил критический порог на семь сантиметров.