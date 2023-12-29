Последствия дождя и снега круглосуточно устраняют в Астане
Сегодня, 01:13
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Сегодня, 01:13Сегодня, 01:13
117Фото: акимат Астаны
Коммунальные службы в усиленном режиме устраняют последствия дождя и снега в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Задействованы свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 700 дорожных рабочих. Работа идёт в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.
"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.", - отметили в акимате.
С начала зимнего периода из Астаны вывезено порядка 800 тысяч кубометров снега.
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