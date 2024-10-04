Последовательно повышать доступность правосудия для граждан поручил Президент

Выступая на IX съезде судей, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность оуществления правосудия в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот съезд очень важен для нашей страны. Поскольку справедливый суд - это непоколебимая ода нашей страны. Мы все вместе строим справедливый Казахстан. Наша главная цель - создание для всех равных возможностей. Закон и порядок являются основой нашего общества. В этой связи судебные органы должны быть защитой наших граждан. Если будет верховенство закона, доверие к власти увеличится", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что следует последовательно повышать доступность правосудия для граждан, обеспечивать независимость и беспристрастность судебной системы.

"Ключевую роль в осуществлении правосудия играет возможность обжаловать судебные решения в кассационном порядке. Поэтому уже давно высказывались предложения о расширении доступа к кассационной инстанции. В прошлом году на встрече с представителями отечественного бизнеса я поручил изучить данный вопрос, детально обсудить его с юридическим и предпринимательским сообществом. В итоге в июле текущего года мною был подписан закон, предусматривающий создание трех самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды должны начать свою деятельность 1 июля 2025 года", - отметил Президент.

По словам Токаева, сейчас важно провести всю необходимую подготовительную работу. Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей.

"Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства закона. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд. Высший судебный орган теперь сможет полностью сосредоточиться на своей приоритетной задаче – обеспечении единообразия судебной практики. В этом направлении предстоит многое сделать", - подчернкул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание делегатов на хорошие результаты внедрения административной юстиции. Однако новая реформа судопроизводства вскрыла множество недочетов в деятельности государственных органов.