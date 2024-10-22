Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
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26 и 27 октября в Астане состоится последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Участие в ней примут товаропроизводители Акмолинской, Костанайской и Улытауской областей. Они привезут на продажу 800 тонн экологически чистой продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Акмолинская область представит более 300 тонн свежей продукции, включая мясо, молочные изделия, овощи и крупы. В том числе от таких крупных местных производителей, как "Гормолзавод", "Родина", "Макинская птицефабрика", "Бижан", "Казгер Кус".
Из Костанайской области привезут 52 тонны мяса, 95 тонн овощей и 40 тонн муки, а также молочные продукты и кондитерские изделия от предприятий, бренды которых известны по всей республике и за её пределами - "Милх", "ДЕП", "Баян Сулу", "Бекиров" и другие.
Улытауская область порадует гостей 70 тоннами мяса, овощей и молочных продуктов.
Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую от фермеров, но и насладиться концертной программой с участием артистов. Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00 напротив ипподрома "Казанат" по шоссе Каркаралы.
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