Последняя в этом году сельхозярмарка проходит в Астане

Товаропроизводители из Акмолинской, Костанайской и Улытауской областей привезли около 800 тонн свежей продукции в столицу для завершающей сельскохозяйственной ярмарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Посетители ярмарки 26 и 27 октября смогут приобрести мясо, молочные изделия, овощи, крупы, муку и кондитерские изделия от известных производителей.

"Ярмарка — отличная возможность для горожан купить свежую и качественную продукцию напрямую от фермеров, а также поддержать отечественных производителей. Мы рады, что завершаем сезон таким масштабным событием", - отметил руководитель отдела продовольственной безопасности Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Дархан Отызбаев.

Местные жители и гости города с удовольствием посещают ярмарку.

"Мне очень нравится, что на ярмарке можно приобрести свежие продукты по доступным ценам. Ассортимент большой, и особенно радует, что всё действительно качественное и натуральное. Здесь приятная обстановка: звучит музыка, проходят выступления артистов и приветлливые продавцы" — поделился своими впечатлениями один из посетителей ярмарки Олжас Нургожаев.

Напомним, ярмарка открыта с 9:00 до 18:00 напротив ипподрома "Казанат" на шоссе Каркаралы. Посетители также смогут насладиться концертной программой, с участием артистов из участвующих областей.