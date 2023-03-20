Последний зарубежный избирательный участок закрылся в Сан-Франциско

Последний избирательный участок за рубежом завершил свою работу в Сан-Франциско, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

По данным ведомства, явка находящихся за рубежом избирателей на выборы в мажилис и маслихаты составила 74 процента.