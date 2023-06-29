После жалоб тренеров прокуроры выявили миллионные нарушения в спортшколе СКО

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Ряд нарушений выявила проверка прокуратуры СКО в деятельности детско-юношеских спортивных школ "Олимп" и "Дельфин", передаёт BaigeNews.kz.

"Наряду с нарушениями норм трудового законодательства установлены факты по необоснованному получению заработных плат лицами незаконно трудоустроенными в качестве тренеров и ненадлежащему обеспечению спортивным инвентарем, помещениями для раздевалки учащихся в ДЮСШ "Олимп", незаконного присвоения квалификационных категорий в ДЮСШ "Дельфин" и другие нарушения. По выявленным нарушениям в адрес акимата области и Управления физической культуры и спорта внесены акты надзора", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения актов надзора в бюджет возмещено 6,8 миллиона тенге, к различным видам ответственности привлечены 14 лиц, четыре лица освобождены от занимаемых должностей, два лица лишены квалификационных категорий, в том числе руководитель Управления физической культуры и спорта Мелехов С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

По нарушениям норм трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.

Материалы проверки в части необоснованного начисления заработной платы, незаконного сбора денежных средств, фиктивного трудоустройства переданы в орган уголовного преследования (УП, ДЭР) для принятия процессуального решения.