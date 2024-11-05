После завершения ремонтных работ Атырауский НПЗ работает в штатном режиме

После завершения планово-предупредительных работ (ППР) и пусковых операций Атырауский нефтеперерабатывающий завод вышел на штатный технологический режим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau ONLINE.

Суточная переработка нефти составляет 14 380 тонн. C начала ноября текущего года переработано 43 800 тонн сырья.

"С начала месяца отгружено 8 300 тонн бензина, в том числе марки АИ-95 – 2 852 тонны, зимнего дизельного топлива марки ДТ-З – 5 622 тонны, сжиженного газа – 2 873 тонны. Задержек в отгрузке топлива нет, завод работает в штатном режиме", – сообщили сотрудники НПЗ.

В период ППР на установке замедленного коксования выявлены дополнительные работы, которые на сегодняшний день устраняются. Запуск установки запланирован на ближайшее время.