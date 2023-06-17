После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат

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Вопрос о пагубном влиянии вейпов затронул глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая. Его предложение полностью поддерживает депутат Мажилиса Бибигуль Жексембай, передает BaigeNews.kz.

"Национальный курултай — диалоговая площадка для участия всех граждан нашей страны. В обществе сложилось мнение, что реальные изменения могут произойти только с помощью государственного аппарата, но это не так. Изменения будут происходить при совместной работе. Что касается запрета на вейпы, мы долго ждали, когда этот закон будет принят во внимание, надеемся, что после сегодняшнего выступления главы государства вопрос будет взят на особый контроль", — подчернула Бибигуль Жексембай.

Напоним, что Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил,что распространение моды на электронные сигареты вызывает серьёзное беспкойство и несёт угрозу здоровью детей. Президент также отметил, что для воспитания молодёжи нужно самим беспокоиться о том, какие моральные ценности прививать подрастающему поколению. Глава государства признался, что мечтает о круглосуточной библиотеке для детей и возрождении отечественного кино: чтобы фильмы было выгодно снимать не только государственным, но и частным киностудиям.