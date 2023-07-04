После удара молнии загорелся камыш в СКО

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После удара молнии загорелся камыш на болоте у села Рублёвка Аккайынского района СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Сообщается, что в 14:50 в пожарную часть №9 села Смирново поступило сообщение о том, что вблизи села Рублёвка что-то горит. На место возгорания выехал дежурный караул из трёх человек. Пожарные установили, что горит камыш на болоте. На месте возгорания работают трактор К-700 с плугом, предоставленный ТОО "Зенченко", а также шесть сотрудников Аккайынского лесного хозяйства и две единицы техники.

Площадь пожара составила 15 гектаров, предварительная причина — удар молнии.