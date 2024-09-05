  • 5 Сентября, 01:28
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Убийство ученика в актюбинском селе: директора школы уволили

Сегодня, 01:22
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 01:22
Сегодня, 01:22
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Фото: polisia.kz

В Темирский район Актюбинской области после убийства школьника направлена специальная комиссия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщалось, что мальчика убили в результате конфликта между учениками 9-10-11 классов Копинской средней школы. Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны и арестованы на два месяца. 

По поручению Генпрокурора ход досудебного расследования взял на личный контроль прокурор области. Расследование ведёт следственно-оперативная группа областного департамента полиции. Надзор поручен группе опытных процессуальных прокуроров.

"Для изучения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в район направлена специальная комиссия. Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобождён директор указанной школы посёлка Копа Каржауов Р.Е.", – сообщили в прокуратуре.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее генпрокурор Берик Асылов заявил, что взял расследование данного уголовного дела на личный контроль.

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