Убийство ученика в актюбинском селе: директора школы уволили
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В Темирский район Актюбинской области после убийства школьника направлена специальная комиссия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщалось, что мальчика убили в результате конфликта между учениками 9-10-11 классов Копинской средней школы. Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны и арестованы на два месяца.
По поручению Генпрокурора ход досудебного расследования взял на личный контроль прокурор области. Расследование ведёт следственно-оперативная группа областного департамента полиции. Надзор поручен группе опытных процессуальных прокуроров.
"Для изучения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в район направлена специальная комиссия. Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобождён директор указанной школы посёлка Копа Каржауов Р.Е.", – сообщили в прокуратуре.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее генпрокурор Берик Асылов заявил, что взял расследование данного уголовного дела на личный контроль.
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