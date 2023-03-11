После трагедии в Турции в Алматы усилят контроль за строительством

Фото: primeminister.kz

Усилить контроль за строительством домов в Алматы поручил Премьер-министр страны Алихан Смаилов. Об этом он заявил на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Особое внимание премьер-министр уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.

Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.

"Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", — сказал Алихан Смаилов.

В целом премьер акцентировал внимание на необходимости улучшить градостроительную политику в городе, что особенно актуально на фоне обсуждения и согласования проекта Генерального плана Алматы до 2040 года.

"Акимату нужно учесть допущенные при строительстве города ошибки по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также требуется обратить особое внимание на высотность и плотность застройки с сохранением историко-культурного наследия", — подчеркнул он.

Переходя к вопросу развития инженерной инфраструктуры, глава Правительства отметил ее высокий износ: водопроводных сетей – 56 процентов, канализационных – 57процентов и электросетей – 60 процентов.

По его словам, для уменьшения этого показателя необходимо ежегодно реконструировать более 100 километров водопроводных, более 70 километров канализационных и порядка 120 километров электрических сетей. При этом требуется обеспечить строительство новых источников воды на присоединенных к городу территориях.