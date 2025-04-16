В Казахстане впервые утвердили единый порядок общения с ребёнком после развода, передаёт BaigeNews.kz.

С 13 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу единые правила разрешения споров о порядке общения с ребёнком после развода родителей или при раздельном проживании. Новые нормы касаются не только родителей, но и других близких родственников — бабушек, дедушек, братьев и сестёр.

Ранее подобные вопросы рассматривались органами опеки, но в каждом регионе применялись свои подходы. Теперь действует единый механизм, утверждённый Министерством просвещения РК.

"Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться", — отметила Насымжан Оспанова, председатель Комитета по охране прав детей.

Как подать заявление?

Если родитель или родственник сталкивается с ограничением в общении с ребёнком, он может подать заявление в орган опеки по месту жительства ребёнка.

К заявлению необходимо приложить:

копию удостоверения личности;

справки из наркологического и психиатрического диспансеров;

справку об отсутствии судимости;

подтверждение места проживания.

Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней. Специалисты проводят беседы с обеими сторонами, обследуют жилищные условия, а также обязательно учитывают мнение ребёнка, если ему уже исполнилось 10 лет.

К слову, в День влюбленных в Казахстане создали свыше 500 семей.