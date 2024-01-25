После распития алкоголя в лифте полицейских освободили от должности в Астане

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что освободили от должности своих сотрудников после того, как увидели распростронившеся в Сети видео, где стражи порядка употребляли алкоголь, передаёт BaigeNews.kz.

Глава столичного департамента полиции Марат Тулебаев на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент.

"Касательно видео с участием сотрудников ДП столицы, размещённого в социальных сетях и телеграм-каналах, сообщаю следующее: столичным департаментом полиции проведено служебное расследование. Сотрудники освобождены от занимаемых должностей", - сказал Тулебаев.

Отметим, на кадрах распространенного в популярных телеграм-каналах видео видно, как трое полицейских в форме заходят в лифт. Один из стражей порядка при этом держит в руках бутылку пива и пьет из нее.

Другое видео запечатлело, что полицейские приехали на машине, один из стражей порядка был за рулем.