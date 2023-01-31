После пожара на Шымбулаке закрыты 5 трасс и остановлен фуникулёр

Фото: пресс-службы МЧС РК

Почти треть трасс закрыли на популярном горнолыжном курорте "Шымбулак" после крупного пожара. Именно к ним вела кантатная дорога "Комби-2". В целях безопасности руководство решило фуникулёр остановить. Устройство в огне не пострадало, но его всё равно проверят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сейчас из 17 трасс Шымбулака действуют только 12. Это может серьёзно сказаться на загруженности курорта. В среднем в выходные дни его посещают до шести тысяч человек.

"Начали своими силами без пожарной службы тушить — сами. Примерно в шесть часов где-то к нам вышли на рацию, сказали: надо поднять пожарную службу, которая будет ликвидировать пожар основной. Мы начали поднимать пожарных. Ну, и остальных. Всех подняли, пожарные начали свою работу", — рассказал оператор службы оснежения горного курорта "Шымбулак" Валерий Патлай.

Сейчас недоступен подъём и на самую высокую точку Шымбулака — это 3200 метров. Именно там в воскресенье ночью загорелся ресторан. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Из-за горной местности пожарная техника не смогла добраться до места. Поэтому спасатели поднялись на канатной дороге, а огонь тушили снегогенератором.