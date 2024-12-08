После своей победы над ирландцем Иэном Гэрри непобеждённый казахстанский файтер Шавкат вызвал в октагон чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

"Белал, давай выходи, один на один! Белал, подойди, айналайын!", — обратился "Номад" к оппоненту.

На что Белал Мухаммад ответил:

"Я в восторге от предстоящего боя. Вижу, что толпа гудит на меня. Этот гул скоро превратится в слезы! Очередная жертва, которую я сломаю - очередной нолик, который я заберу!", — сказал Белал, имея ввиду 0 поражений Шавката.

Напомним, недавним соперником Рахмонова стал непобеждённый ранее ирландец Иэн Гэрри с активом в 15 побед. Бой был рассчитан на пять раундов. В итоге единогласным решением судей победил "Номад".

Это девятнадцатый по счёту триумф Шавката в профессиональной карьере и первое поражение Гэрри. С победой "Номада" поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.