После отмены нулевой терпимости к ковиду в Китае выросла смертность

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Власти Китая заявили, что почти 60 тысяч человек с COVID-19 умерли в больницах с тех пор, как в прошлом месяце страна отказалась от своей политики нулевой терпимости к COVID, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Reuters.

В начале декабря прошлого года Пекин резко отменил свой строгий трехлетний антивирусный режим частого тестирования, ограничений на поездки и карантинов после массовых протестов в конце ноября. А в начале года отменил карантин для въезжающих в страну.

С тех пор число случаев заболевания увеличилось по всей стране, насчитывающей 1,4 миллиарда человек.

Представитель здравоохранения заявил в субботу, что лихорадка COVID-19 и экстренные госпитализации достигли своего пика, а число госпитализированных пациентов продолжает сокращаться.

"В период с 8 декабря по 12 января число смертей, связанных с COVID, в китайских больницах составило 59 938", — сообщила на брифинге для СМИ Цзяо Яхуи, глава Бюро медицинского администрирования при Национальной комиссии здравоохранения (NHC).

По её словам, из этих смертельных случаев 5 503 были вызваны дыхательной недостаточностью из-за COVID, а остальные были вызваны сочетанием COVID и других заболеваний.

По словам представителя здравоохранения, лихорадка COVID и экстренные госпитализации в Китае достигли пика.

Всемирная организация здравоохранения, которая ранее на этой неделе заявила, что Китай сильно занижает показатели смертности от вируса, и призвала предоставить дополнительную информацию, приняла заявление Пекина, вновь обратившись с просьбой о предоставлении более подробных данных.

В то время как международные эксперты в области здравоохранения прогнозировали по меньшей мере 1 миллион смертей, связанных с COVID, в этом году, ранее Китай сообщал о чуть более пяти тысяч смертей с начала пандемии, что стало одним из самых низких показателей смертности в мире.

За последний месяц власти сообщали о пяти или менее смертях в день — цифры, несовместимые с длинными очередями в похоронных бюро и мешками для трупов, покидающими переполненные больницы.

Яньчжун Хуан, старший научный сотрудник по глобальному здравоохранению Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, сказал, что десятикратное увеличение числа смертей, объявленное в субботу, свидетельствует о том, что изменение политики Китая в отношении COVID "действительно связано с" резким ростом тяжёлых случаев и смертей, особенно среди пожилых людей.

Однако, по его словам, неясно, точно ли новые данные отражают фактические смертельные случаи, поскольку врачам не рекомендуется сообщать о смертях, связанных с COVID, и цифры включают только случаи смерти в больницах.