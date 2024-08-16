После отдыха на Балхаше - в инфекционку: туристы заболели в популярном пансионате

Десятки туристов получили отравление, а часть из них оказалась в инфекционной больнице после отдыха в пансионате в Балхаше. Усталые и подорвавшие здоровье люди готовят иски в суд, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в Instagram сообщила гинеколог из Караганды Елена Богданова. Она с семьей ездила отдыхать в пансионат "Досжан", расположенный в в посёлке Чубар-Тюбек, на несколько дней и еле вернулась домой.

"Лёжа под капельницей и сгорая от температуры, я вообще пожалела, что мы поехали на Балхаш именно в это место. Питание по системе "шведский стол". Для такого количества гостей маленькое помещение, в котором очень душно. Еды мало, всем не хватало, в очереди приходилось стоять по 30-40 минут. Тарелок, приборов тоже не хватало. Одна девушка в ожидании даже в обморок упала", - описала Елена то, что предшествовало болезни.

По её словам, в пансионате канализацией пахло на весь этаж, воду отключали.

"К вечеру следующего дня у меня поднялась температура, потом присоединились и другие симптомы. А дальше всё, как в страшном сне. Нам ехать домой, становится только хуже. Заболели дети, температура не сбивается. По итогу поняли, что не одни такие. После моего негативного комментария стали писать люди, что тоже там отдыхали и после отдыха продолжили в инфекционке отдыхать", - сообщила врач.

В Управлении здравоохранения уточнили, что в инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек (5 взрослых, 9 детей).

"Общее состояние детей и взрослых средней степени тяжести за счёт симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации. На поступивших в инфекционный стационар с диагнозом "Острая кишечная инфекция" направлены экстренные извещения в Управление санитарно-эпидемиологического контроля", - сообщили в ведомстве.

Как видно из комментариев в соцсетях, некоторые люди, подхватившие инфекцию, разъехались по домам. Так что заболевших больше.

Отдыхающие в пансионате рассказали, что в зону отдыха приезжали "скорая за скорой". Была проверка, ресторан закрыли.

Елена сообщила подписчикам в Instagram, что намерена судиться.

Дом отдыха закрыл комментарии на своей странице в соцсети.