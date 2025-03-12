Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает выявлять схемы занижения налогооблагаемого дохода среди плательщиков, работающих в общеустановленном режиме. Особое внимание уделяется строительному сектору. Выявлены случаи оптимизации налоговых обязательств через взаиморасчёты с индивидуальными предпринимателями, передаёт BaigeNews.kz.

В результате проведенного анализа 633 компаниям, включая 172 предприятия строительной отрасли, направлены уведомления о признаках занижения налогооблагаемого дохода. Среди них — крупнейшие застройщики страны.

После обращения премьер-министра Казахстана и работы налоговых органов строительные компании начали пересматривать свою отчеётность. По состоянию на 12 марта они подали дополнительные налоговые формы и произвели доплату налогов. Уже выплачено 17 миллиардов тенге, в том числе от таких крупных застройщиков, как BI Group и BAZIS.

Кроме того, ряд крупных строительных компаний предложили инициативу совместно с КГД разработать цифровые инструменты для обеспечения прозрачности финансовых потоков и борьбы с теневыми схемами в отрасли.

КГД МФ РК напоминает, что неисполнение налоговых обязательств может привести к проведению комплексных проверок. Налогоплательщикам рекомендуют строго соблюдать налоговое законодательство, чтобы избежать санкций.

Напомним, 28 февраля на рабочем совещании премьер-министр Казахстана пригрозил крупному бизнесу жёстким разговором и дал две недели на уплату налогов.

"Недобросовестные предприниматели, применяя различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, ведут себя неподобающим образом. При миллиардных оборотах платят в бюджет суммы, которые абсолютно не соответствуют их прибыли. У нас есть полный список подобного рода крупных компаний. Там есть и крупные известные строительные компании, такие как BI Group, BAZIS и многие другие. Известные и популярные рестораны, фитнес-клубы и различные компании, работающие в других секторах экономики", - заявил премьер-министр.

Пользуясь случаем, он обратился к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющих различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, и попросил их в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов.