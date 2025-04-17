В соцсетях набирает обороты волна претензий от горожан, пожаловавшихся на ухудшение здоровья после посещения известного столичного кафе "Коктем". Люди пишут о высокой температуре, тошноте и общей слабости — и все симптомы, по их словам, начались после ужина с пюре и котлетами, передаёт BaigeNews.kz.

Одна из пользовательниц поделилась своей историей в Threads:

"Кафе "Коктем", что с вашими котлетами? Супругу уже два дня плохо, температура поднялась до 39,8. В инфекционной больнице сказали, что к ним уже поступили трое пациентов с такими же жалобами — ели то же самое, пюре с котлетами".

Под постом быстро собрались десятки комментариев с похожими жалобами:

"То же самое. Третий день болею. Еле хожу. Тоже ел котлеты".

"Симптомы те же — температура 39,8, тошнота, ужасное состояние".

Похожие отзывы начали появляться и в 2GIS. Только по 14 апреля и позже — более 20 комментариев с описанием схожих симптомов после посещения "Коктема".

Редакция обратилась за официальным комментарием в управление здравоохранения Астаны. Там подтвердили: за последние дни в инфекционную больницу обратились 10 человек с диагнозом острый гастроэнтерит — девять из них госпитализированы.

"Состояние всех госпитализированных — средней степени тяжести. Один пациент отказался от госпитализации, ему даны рекомендации по лечению", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, шесть детей с аналогичными симптомами — тошнотой, болью в животе, температурой — обратились в городскую детскую больницу №3. По информации врачей, все они также посещали кафе "Коктем" перед ухудшением состояния.

Пациенты сейчас находятся под наблюдением и получают лечение.

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