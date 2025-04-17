После обеда в популярном кафе астанчане оказались в инфекционке
После визита в "Коктем" люди один за другим обращаются в больницу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В соцсетях набирает обороты волна претензий от горожан, пожаловавшихся на ухудшение здоровья после посещения известного столичного кафе "Коктем". Люди пишут о высокой температуре, тошноте и общей слабости — и все симптомы, по их словам, начались после ужина с пюре и котлетами, передаёт BaigeNews.kz.
Одна из пользовательниц поделилась своей историей в Threads:
"Кафе "Коктем", что с вашими котлетами? Супругу уже два дня плохо, температура поднялась до 39,8. В инфекционной больнице сказали, что к ним уже поступили трое пациентов с такими же жалобами — ели то же самое, пюре с котлетами".
Под постом быстро собрались десятки комментариев с похожими жалобами:
-
"То же самое. Третий день болею. Еле хожу. Тоже ел котлеты".
-
"Симптомы те же — температура 39,8, тошнота, ужасное состояние".
Похожие отзывы начали появляться и в 2GIS. Только по 14 апреля и позже — более 20 комментариев с описанием схожих симптомов после посещения "Коктема".
Редакция обратилась за официальным комментарием в управление здравоохранения Астаны. Там подтвердили: за последние дни в инфекционную больницу обратились 10 человек с диагнозом острый гастроэнтерит — девять из них госпитализированы.
"Состояние всех госпитализированных — средней степени тяжести. Один пациент отказался от госпитализации, ему даны рекомендации по лечению", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, шесть детей с аналогичными симптомами — тошнотой, болью в животе, температурой — обратились в городскую детскую больницу №3. По информации врачей, все они также посещали кафе "Коктем" перед ухудшением состояния.
Пациенты сейчас находятся под наблюдением и получают лечение.
В начале апреля мы писали о массовом отравлении школьников в Мангистау.
Самое читаемое
- Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село
- Суд признал экс-руководителей "Азия Авто" виновными в хищении 230 миллиардов тенге
- Акима сняли с должности после трагедии в Шымкенте
- Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию
- Российский рэп-музыкант восхитился чистотой Астаны