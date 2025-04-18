В поселке Зеренда Акмолинской области произошел инцидент с участием 12-летней школьницы. По информации, опубликованной в соцсетях, девочка переходила дорогу по улице Сейфуллина вместе с одноклассницей, когда на перекрестке с улицей Ленина водитель трактора "МТЗ-82", поворачивая направо, задел ребенка ковшом, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на удар, пришедшийся на плечо, девочка самостоятельно встала и пошла дальше в сторону школы. Медицинская помощь ей оказана не была, однако состояние ребенка оценено как удовлетворительное, она осмотрена школьным медиком.

По данным Департамента полиции, факт наезда выявлен участковыми инспекторами в ходе мониторинга социальных сетей. После этого были установлены личности водителя и пострадавшей, а также ее законных представителей.

В отношении водителя трактора составлены административные протоколы по статьям 600 ч.1, 595 ч.1 и 611 ч.2 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут приняты дополнительные меры.

В ноябре прошлого года водитель трактора снёс ворота школы в Атырау.