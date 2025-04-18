После наезда трактора девочка пошла в школу как ни в чем не бывало
Девочку сбил трактор — о происшествии узнали из соцсетей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В поселке Зеренда Акмолинской области произошел инцидент с участием 12-летней школьницы. По информации, опубликованной в соцсетях, девочка переходила дорогу по улице Сейфуллина вместе с одноклассницей, когда на перекрестке с улицей Ленина водитель трактора "МТЗ-82", поворачивая направо, задел ребенка ковшом, передаёт BaigeNews.kz.
Несмотря на удар, пришедшийся на плечо, девочка самостоятельно встала и пошла дальше в сторону школы. Медицинская помощь ей оказана не была, однако состояние ребенка оценено как удовлетворительное, она осмотрена школьным медиком.
По данным Департамента полиции, факт наезда выявлен участковыми инспекторами в ходе мониторинга социальных сетей. После этого были установлены личности водителя и пострадавшей, а также ее законных представителей.
В отношении водителя трактора составлены административные протоколы по статьям 600 ч.1, 595 ч.1 и 611 ч.2 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут приняты дополнительные меры.
В ноябре прошлого года водитель трактора снёс ворота школы в Атырау.
View this post on Instagram
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду