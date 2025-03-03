После сенсационной игры между футбольными клубами "Астана" и "Кайрат" фанаты не скрывали своего восторга. В одном из автобусов столицы они устроили настоящее шоу, скандируя популярную кричалку "Астана – столица мира" и развевая казахстанский флаг, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажиры, несмотря на необычную атмосферу, положительно отреагировали на энтузиазм ребят.

Однако не все пользователи Сети разделили эту радость. В комментариях под видеороликом, снятым в автобусе, многие высказались о том, что предпочли бы ехать домой в тишине, без лишнего шума.

Тем не менее, некоторые отметили, что поддерживают такой порыв молодежи и радуются тому, что они с таким энтузиазмом переживают за успехи своих команд.

К слову, на футбольной арене тоже не обошлось без ярких событий. Матч "Астана" против "Кайрата" стал самым ожидаемым в туре и оправдал надежды зрителей. Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Во время матча отличились как звезды, так и молодые таланты. Особое внимание привлек гол Дастана Сатпаева, который стал его ответом тем, кто сомневался в его потенциале.