После критики фигуристов в Алматы вернули ледовые арены в городскую собственность
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Власти города ответили на обеспокоенность спортивного сообщества по поводу условий подготовки фигуристов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Управлении спорта Алматы, с 2024 года по поручению акима Ерболата Досаева начался процесс возврата крупных спортивных объектов в коммунальную собственность. Это позволило улучшить доступ спортсменов к ледовой инфраструктуре.
"В числе переданных на городской баланс — многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena. Теперь доступ к аренам распределяется прозрачно и с приоритетом для спортсменов, включая представителей национальной сборной", - говорится в сообщении управления.
Как сообщается, фигурист Михаил Шайдоров, ранее заявлявший о нехватке льда для тренировок, получил закреплённую тренировочную базу на Halyk Arena на период своего пребывания в Алматы.
Во время встречи с замакима города Бейбутом Шахановым Шайдоров отметил положительные изменения в организации тренировочного процесса и выразил благодарность за предпринятые меры.
Ранее в спортивном сообществе поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов к инфраструктуре крупных ледовых арен, находившихся в частном управлении. В частности, в СМИ вышли материалы, где фигурист Михаил Шайдоров высказался об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.
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