После двухлетнего спада в Астане резко вырос спрос на жильё

В Алматы cнижается спрос на однокомнатные квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитический Telegram-канал DATA HUB.

"За август в южном мегаполисе заключили 3227 сделок с однокомнатными квартирами. Относительно июля это меньше на 7%, или 251 единицу. Показатель снижается третий месяц подряд. Впрочем, было бы неправильно говорить, что на рынке Алматы наблюдается полное затишье. Общее число сделок со всеми видами жилья тут всё же незначительно выросло – на 2% или 151 единицу. При этом основную часть прироста сформировали двушки. Таким образом, актуальный уровень оказался исторически высоким – 7242 единицы, но далёким от максимумов", – отмечают аналитики.

В Астане в августе заключили 8200 сделок с жильём, что на 20% (1 357 единиц) выше июльского уровня. Текущее значение – максимальное с марта 2022 года, когда ещё действовали низкие пороги для пенсионных изъятий.

В целом спрос на жильё в Казахстане по итогам августа оказался довольно высоким. Общее число сделок второй месяц подряд превышает 40 тысяч единиц, сохраняясь рекордным с апреля 2022 года.